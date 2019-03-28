США и НАТО готовят новые меры против России

В ближайшем будущем Вашингтон и НАТО примут новые меры против России из-за ситуации на Украине. С таким заявлением выступил государственный секретарь США на слушаниях в Палате представителей.
«На следующей неделе, я надеюсь, <…> я смогу объявить о еще одной серии мер, которые мы совместно предпримем [против Москвы]», — приводит РБК слова Помпео.
В ближайшее время, как отмечается, в Вашингтон как раз с рабочим визитом приедут представители стран Североатлантического альянса. Дополнительные меры будут приняты, чтобы повлиять на РФ из-за ее «агрессии на Украине».