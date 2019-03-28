27 марта 2019

США и НАТО готовят новые меры против России

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 01:58
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Флаги США, флаг сша
Новые меры против России обсудят во время визита представителей стран НАТО в ВашингтонФото: unsplash.com © URA.RU
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Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

В ближайшем будущем Вашингтон и НАТО примут новые меры против России из-за ситуации на Украине. С таким заявлением выступил государственный секретарь США на слушаниях в Палате представителей.

«На следующей неделе, я надеюсь, <…> я смогу объявить о еще одной серии мер, которые мы совместно предпримем [против Москвы]», — приводит РБК слова Помпео.

В ближайшее время, как отмечается, в Вашингтон как раз с рабочим визитом приедут представители стран Североатлантического альянса. Дополнительные меры будут приняты, чтобы повлиять на РФ из-за ее «агрессии на Украине».

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