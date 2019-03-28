На Урале депутата-«похоронщика» задержали нетрезвым за рулем

В селе Еткуль Челябинской области местный депутат-единоросс, владелец похоронной фирмы Дмитрий Букреев, был задержан нетрезвым за рулем собственного внедорожника. Об этом сообщил «URA.RU» местный житель.
«В дежурную часть полиции сообщили, что на пешеходном переходе внедорожник „Мазда“ чуть не сбил человека и скрылся на высокой скорости. Вскоре он был задержан дежурным экипажем ДПС, за рулём автомобиля оказался местный депутат Букреев Дмитрий Николаевич, владелец похоронной службы СПРУ „Гермес“. Он признал, что употреблял спиртные напитки», — сообщил пожелавший остаться неизвестным информатор.
У Букреева есть собственная версия инцидента. «Каюсь, задержание было. Перед 8 Марта я поздравил коллектив и, выпив пару бокалов шампанского, сел за руль. Вину признаю и готов ответить — знаю, что будет лишение прав, — рассказал „URA.RU“ Дмитрий Букреев. — Но даже возможности наезда на пешехода не было. Я не гонщик и даже пытался найти человека, которого якобы чуть не задавил — но его нет».
Произошедшее Букреев связывает с борьбой на рынке похоронных услуг: «Был организован анонимный звонок в полицию, по итогам которого меня и остановили. У нас фирма создана год назад, столкнулась с сильным давлением — я даже писал заявление в СК. Причем, в отличие от конкурентов, особой „любовью“ полиции мы не пользуемся. Потому, думаю, они и отреагировали так оперативно».
«Поступило анонимное сообщение в дежурную часть об автомобиле, который едва не спровоцировал ДТП. — заявили „URA.RU“ в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Машину остановили сотрудники ГИБДД, находившийся за рулем мужчина 1978 года рождения отказался от освидетельствования, но признал, что употреблял спиртное, и был привлечен к административной ответственности»,