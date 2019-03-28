Курганских спасателей и жителей одного из районов города оставят на день без воды

Жилые дома, расположенные в районе предприятия «Кургансельмаш», могут остаться без воды 29 марта. Это вызвано проведением работ по врезке жилого дома в водопроводную сеть, сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Водного Союза». Под отключение также попадает здание ГУ МЧС России по Курганской области.
«В связи с выполнением подрядной организацией работ по врезке жилого дома в переулке Мало-Чаусовский в существующую водопроводную сеть 29 марта с 11:00 до 21:00 возможно отключение холодного водоснабжения», — заявили в ресурсоснабжающей организации.
Под отключение попадают жилые дома и административные здания, расположенные по улице Куйбышева, 177, 179А, 181, 183,185, 191 (МЧС), Мало-Чаусовский переезд 1А, 9А, 9, 11, а также весь частный сектор поселка Откормочный и местный теплопункт. «Водный Союз» просит потребителей заранее сделать необходимый запас воды.