В начале своего заключения Улюкаев часто болел Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, осужденный за получение взятки в два миллиона долларов, отбывает срок в исправительной колонии №1 Тверской области. До шести вечера он обычно работает в библиотеке, а после переодевается в спортивную форму и занимается на турниках с другими заключенными.

«Пока он занимается растяжкой, другие заключенные оставляют его одного — Улюкаева явно уважают», — передает telegram-канал Mash. Отмечается, что бывший политик общается с арестантами на равных. После занятий спортом и прогулки он снова переодевается и возвращается к заключенным.

Улюкаев живет в обычном бараке, в тех же условиях, что и все арестанты. Он ходит с пакетом, в котором лежат спортивные вещи, и носит темные очки. В начале своего заключения бывший глава Минэкономразвития часто болел и много времени проводил в больнице, сейчас мужчина выглядит полным сил, отмечает telegram-канал. Однако экс-министр часто пропускает обеды в столовой из-за отсутствия аппетита.

Напомним, в 2017 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в два миллиона долларов от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Ранее «URA.RU» сообщало, что бывший политик отбывает срок на тех же условиях, что и остальные заключенные. По словам председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области Игоря Эльгарда, Улюкаев пребывает в отряде из 37 человек. У каждого есть койка и тумбочка.

Фото: telegram-канал Mash

Фото: telegram-канал Mash