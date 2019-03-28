Свердловское правительство и главы городов займутся популяризацией мусорной реформы по системе direct (отправка конкретным абонентам). Как стало известно «URA.RU», все муниципальные чиновники на днях получили на свои электронные устройства — кто в телефоны, кто на почту — ролик, который им «приказано распространить среди максимального числа получателей и СМИ».
Стартует видео с эмблемы нацпроекта «Экология» и его свердловского подзаголовка «Область чистоты». Затем зрителю показывают устрашающие картины последствий плохой экологии — города в смоге, мертвая рыба в реке, свалки, пожары, после чего диктор расписывает все положительные моменты реализации национального проекта.
«Экология сегодня стала одной из главных проблем. Чтобы предотвратить катастрофу, необходимо участие каждого в национальном проекте „экология“. За 2018 год в Свердловской области уже ликвидировано уже более полутора тысяч свалок. До конца 2019 года будет закуплено не менее 12 тысяч контейнеров и 100 мусоровозов. Принятые меры по ликвидации свалок уже позволили сократить выброс смертельно опасных веществ почти на пять тонн. Реализация национального экологического проекта — это своевременная и необходимая мера. Чтобы мы и наши дети жили в чистых городах, дышали чистым воздухом, пили чистую воду, спасать окружающую среду нужно прямо сейчас. Всем вместе», — говорит закадровый голос в ролике.
Производством ролика, по информации «URA.RU», занималось «Областной телевидение». Причину его появления министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов объяснил просто: «Немаловажную роль в экологической реформе играет изменение сознания жителей области в отношении окружающего нас мира, природы. Должна появиться ответственность перед детьми и внуками за то, что мы им оставляем, в какой окружающей среде им жить, насколько комфортна и экологически безопасна будет их жизнь. Нужно наглядно показать людям, что дадут им национальный проект и мусорная реформа».