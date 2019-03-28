После отъезда вице-губернатора бунтующая свердловская дума потребовала сменить спикера

Сергей Бидонько обратился к депутатам с речью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обстановка внутри думы Асбеста, которая не может собраться уже несколько месяцев подряд, снова накалилась. 28 марта депутаты наконец смогли открыть заседание при личном присутствии свердловского вице-губернатора Сергея Бидонько, который выступил перед парламентариями с речью.

«Бидонько дал депутатам месяц на формирование финансовых „хотелок“. Сказал, что большую часть их предложений власти готовы удовлетворить и дать городу деньги», — рассказал «URA.RU» осведомленный источник. По его словам, вице-губернатор также сообщил депутатам, что пока коммунист Андрей Самарин остается председателем думы — за его отставку ранее выступала группа парламентариев во главе со справедливороссом Сергеем Ларионовым. «На начало заседания депутаты были с этим согласны, но под условие соблюдения Самариным регламента», — отметил собеседник агентства.

Однако после 15-минутной речи Бидонько кажущееся спокойствие в асбестовской думе снова нарушилось. Первым и спорным вопросом оказалось рассмотрение протеста прокуратуры на регламент думы Асбеста. Надзорный орган считает незаконной норму, согласно которой председатель муниципального органа может быть отправлен в отставку решением депутатов. Самарин не стал выносить этот вопрос на голосование, вступив таким образом в конфронтацию с коалицией депутатов-«ларионовцев». Они сочли произошедшее нарушением регламента.

«Самарин клялся и божился, что не будет больше нарушать регламент. При этом, когда пошла дискуссия, он объявил перерыв на полчаса раньше и посередине рассмотрения вопроса, что вообще недопустимо», — рассказал источник «URA.RU». Один из депутатов после этого высказался, что все прежние договоренности «кажется, нарушены».

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько в разговоре с агентством отметил, что власти региона использовали все возможные средства для возобновления нормальной работы думы Асбеста. «Мы встретились с депутатами, радует, что были услышаны и народные избранники собрались. Несколько месяцев мы решали с ними непростые вопросы. Теперь если они готовы к развитию — то будут развиваться, а если они намерены и дальше отстаивать каждый свои интересы, ну тут уже наша совесть будет чиста, мы сделали все, что могли», — сказал Бидонько.

Конфликт, не позволявший работать думе Асбеста почти три месяца, связан с инициированными несколькими депутатами вопросами о лишении мандата коммунистки Натальи Крыловой и отставке председателя Андрея Самарина. Часть депутатов была готова собраться для их обсуждения, а часть всячески этому мешала и срывала заседания.