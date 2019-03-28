Экс-супруг Пугачевой вспомнил, как певица худела на 10 кг в месяц

Примадонна всегда следила за фигурой Фото: depositphotos.com © URA.RU

Бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович вспомнил, как певица боролась с лишним весом. С помощью врачей за месяц примадонна скидывала около 10 килограммов.

Стефанович отметил, что Пугачева всегда пристально следила за своим весом. Однако добавил, что иногда проблемы с фигурой у примадонны все-таки случались. Особенно в те периоды, когда она пыталась бросить курить. Как только певица избавлялась от вредной привычки, она сразу же резко набирала вес. «Чтобы привести ее в форму перед важными съемками или выступлениями, я ее клал в Институт курортологии на Новом Арбате», — рассказал StarHit Стефанович.

«Там довольно успешно боролись с лишним весом, она сразу же приходила в форму», — вспомнил экс-супруг Пугачевой. Он пояснил, что специалисты клиники составляли для пациентов диету, программу физиотерапии, а также давали им препараты, стабилизирующие вес. Стефанович добавил, что Пугачева в 70-х неоднократно ложилась в клинику на срок от двух до четырех недель и каждый раз «теряла около 10 кило».

Бывший муж примадонны подчеркнул, что попасть в эту клинику было непросто. «Там лечились разные партийные шишки», — пояснил Стефанович. «Я давал каждый раз взятку, чтобы Аллу туда пристроить», — признался экс-супруг певицы.

Брак Пугачевой и Стефановича продержался всего четыре года. Примадонна призналась, что в загсе отказывались оформлять их развод, а муж «издевался» над ней, напоминает издание «Дни.ру».