СМИ: в больницу доставлен муж Александры Пахмутовой

Денис Колчин
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 17:21
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Николай Добронравов попал в больницуWikimedia Commons

В Москве госпитализирован муж композитора Александры Пахмутовой, поэт-песенник Николай Добронравов. Находясь дома, он внезапно потерял сознание, к нему вызвали медиков, передает telegram-канал 112.

Телеканал РЕН ТВ уточняет, что Добронравов оказался в медучреждении несколько дней назад. Сейчас он проходит лечение.

Дозвониться до Николая Добронравова корреспонденту «URA.RU» не удалось. Сначала поэт сбрасывал все входящие звонки, а позже и вовсе отключил свой мобильный телефон.

Николай Добронравов — известный советский и российский поэт-песенник, автор текстов к большинству композиций своей супруги Александры Пахмутовой. Популярность ему принесли песни «Надежда», «Команда молодости нашей», «Как молоды мы были», «Нежность», «Птица счастья», «Беловежская пуща», «Маленький принц» и многие другие хиты советской эстрады.

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