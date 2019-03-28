СМИ: в больницу доставлен муж Александры Пахмутовой

В Москве госпитализирован муж композитора Александры Пахмутовой, поэт-песенник Николай Добронравов. Находясь дома, он внезапно потерял сознание, к нему вызвали медиков, передает telegram-канал 112.
Телеканал РЕН ТВ уточняет, что Добронравов оказался в медучреждении несколько дней назад. Сейчас он проходит лечение.
Дозвониться до Николая Добронравова корреспонденту «URA.RU» не удалось. Сначала поэт сбрасывал все входящие звонки, а позже и вовсе отключил свой мобильный телефон.
Николай Добронравов — известный советский и российский поэт-песенник, автор текстов к большинству композиций своей супруги Александры Пахмутовой. Популярность ему принесли песни «Надежда», «Команда молодости нашей», «Как молоды мы были», «Нежность», «Птица счастья», «Беловежская пуща», «Маленький принц» и многие другие хиты советской эстрады.