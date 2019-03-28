Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил президенту России Владимиру Путину орловского рысака и киргизскую борзую — собаки особой породы, полученной при скрещивании обычной борзой и волкодава. Презент Путину передали во время его делового визита в Киргизию.
«Путин получил в подарок от президента Киргизии орловского скакуна и собаку породы тайган (киргизская борзая)», — сообщает «Интерфакс». Таким образом, президент России стал хозяином четвертой собаки, подаренной представителями других стран, отмечает «Национальная служба новостей». Ранее Владимиру Путину дарили каракачанскую собаку, питомца породы акита-ину, шарпланинскую овчарку и алабая.
Сейчас Владимир Путин находится в республике с рабочей поездкой, напоминает RT. Лидеры двух стран обсудят будущее российско-киргизских отношений. После прибытия в Киргизию российский президент прокатил Жээнбекова на своем лимузине «Аурус».