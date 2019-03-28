Главным виновником крушения «Боинга» в Донбассе назвали Украину

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 19:12
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Место крушения малайзийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, место крушения, вход воспрещен, малазийский боинг
Самолет «Малазийских авиалиний» рухнул на территории Донбасса в 2014 годуФото: Андрей Гусельников © URA.RU
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Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Малайзийский Boeing, потерпевший крушение на территории Донбасса, рухнул из-за необдуманных решений украинских властей. Руководство страны не подумало закрыть воздушное пространство над конфликтной территорией, что и привело к трагедии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

«Нельзя не констатировать, что на сегодняшний день главной ответственной стороной в этом деле по-прежнему остается государство, не закрывшее свое воздушное пространство», — приводит агентство слова инсайдера, знакомого с ситуацией.

Boeing «Малайзийских авиалиний» упал в районе боевых действий в Донецкой области в июле 2014 года, напоминает агентство Nation News. Расследованием крушения занимается Совет по безопасности Нидерландов. Все стороны конфликта на Украине отрицают причастность к катастрофе, и ряд стран обвиняет в произошедшем Россию. Как отмечает «Национальная служба новостей», ранее бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что к катастрофе причастна украинская сторона, которая сбила пассажирский самолет и скрыла все следы.

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