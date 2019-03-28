Макфол заявил об опасности «путинизма»

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил об опасности распространения влияния «путинизма» на западные страны. Об этом дипломат рассказал в ходе публичных слушаний в комитете разведки в Палате представителей.
«[Президент России Владимир] Путин пытается распространять свои идеи консервативного управления. Он хочет, чтобы его идеологические союзники выиграли за рубежом», — заявил Макфол. Он считает, что нефть и «Газпром» — это один из механизмов «путинизма».
По мнению дипломата, расширяющееся влияние Путина представляет угрозу для безопасности Соединенных Штатов. В качестве примера он напомнил о скандале с возможным вмешательством российских властей в выборы президента США в 2016 году.
Публичные слушания были посвящены докладу спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы. Согласно результатам расследования Мюллера, сговора американского президента Дональда Трампа или его команды с Россией во время предвыборной кампании не было.