Макфол заявил об опасности «путинизма»

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 19:30
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Пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Москва, путин владимир
Путин активно распространяет свое влияние на мир, уверен дипломатФото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил об опасности распространения влияния «путинизма» на западные страны. Об этом дипломат рассказал в ходе публичных слушаний в комитете разведки в Палате представителей.

«[Президент России Владимир] Путин пытается распространять свои идеи консервативного управления. Он хочет, чтобы его идеологические союзники выиграли за рубежом», — заявил Макфол. Он считает, что нефть и «Газпром» — это один из механизмов «путинизма».

По мнению дипломата, расширяющееся влияние Путина представляет угрозу для безопасности Соединенных Штатов. В качестве примера он напомнил о скандале с возможным вмешательством российских властей в выборы президента США в 2016 году.

Публичные слушания были посвящены докладу спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы. Согласно результатам расследования Мюллера, сговора американского президента Дональда Трампа или его команды с Россией во время предвыборной кампании не было.

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