В Кремле дали пояснения по аресту экс-полпреда на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин проинформирован о задержании экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Позицию Кремля по этому поводу он разъяснить отказался: «Это та работа, которую ведут правоохранительные органы. Оценивать [задержание бывшего чиновника] — не дело президента, иначе это будет воздействием на следственные органы, что недопустимо», — объяснил Песков.
На вопрос уведомлял ли Владимира Путина глава «Роснефти» Игорь Сечин о хищениях в компании, в которых обвиняют Ишаева, пресс-секретарь президента затруднился ответить. Но отметил, что сегодня, 28 марта, такая возможность вряд ли была из-за плотного графика президента. Российский лидер, напомним, находится в Бишкеке на российско-киргизском форуме.
Задержание Ишаева произошло 28 марта в Москве. Как заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, экс-чиновник обвиняется в хищении мошенническим путем денежных средств «Роснефти». Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край в 1991—2009 годах. Затем был назначен полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.
Наблюдатели считают, что следственные действия в Хабаровском крае продолжатся — в отношении действующего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ранее Фургал публично игнорировал информацию об аресте Ишаева, хотя, по данным дальневосточных СМИ, является близкой к нему персоной. «Какие обыски? Я не знаю. В данный момент все правительство находится здесь [в здании правительства региона]», — заявил он РИА Новости. Между тем Ишаев является ближайшим сторонником Фургала — он поддерживал его, кандидата от ЛДПР, на выборах губернатора Хабаровского края.