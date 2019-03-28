Кадыров приказал виновнику смертельной аварии с «Гелендвагеном» сдаться полиции

Глава Чечни Рамзан Кадыров публично обратился к водителю «Гелендвагена», устроившему ДТП в Москве, в котором погибли женщина и ее дочь. Политик приказал виновнику аварии, являющемуся уроженцем Чечни, незамедлительно явиться в правоохранительные органы.
«Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род. Со всей ответственностью предупреждаю о необходимости незамедлительности явиться в полицию, где бы ты ни находился», — написал Кадыров в своем telegram-канале «Kadyrov_95». Глава Чечни подчеркнул, что если водитель «Гелендвагена» не сделает этого, то он станет «изгоем в обществе».
Авария с участием «Гелендвагена» и «Нивы» произошла на Можайском шоссе в Москве. В результате инцидента погибли женщина и ее дочь. Виновник аварии скрылся с места происшествия. На него заведено уголовное дело.