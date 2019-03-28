В России нашли новый способ лечения тяжелых травм

Сибирские ученые совместно с коллегами из Словении разработали наноантибиотик, который оказался эффективен при заживлении тяжелых ран. В его состав входят компоненты, полученные из водных экстрактов растений, которые растут в Восточной Сибири.
«Мы разрабатываем и совершенствуем биомедицинский материал для раневых покрытий на основе бактериальной целлюлозы, который обладает доказанной эффективностью при лечении осложненных инфицированных ран, ожогов, пролежней и тому подобного», — рассказала один из авторов исследования Светлана Прудникова. Сырьем для водных экстрактов основы наноантибиотика послужили володушка золотистая и борщевик рассеченный, славящиеся своими лекарственными свойствами, пишет ИА FlashSiberia.
Ученые подчеркивают, что экстракты лекарственных растений отличаются своей безопасностью — они не токсичны и не обладают агрессивным действием. Отмечается, что благодаря «обогащению» наноантибиотика натуральными компонентами значительно расширился спектр его действия.