В России нашли новый способ лечения тяжелых травм

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 22:54
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Областной онкологический диспансер № 2. Магнитогорск, лаборатория, медик, лекарства, медикаменты, онкология, здоровье
Наноантибиотик эффективно лечит ожоги и раныФото: Илья Московец © URA.RU

Сибирские ученые совместно с коллегами из Словении разработали наноантибиотик, который оказался эффективен при заживлении тяжелых ран. В его состав входят компоненты, полученные из водных экстрактов растений, которые растут в Восточной Сибири.

«Мы разрабатываем и совершенствуем биомедицинский материал для раневых покрытий на основе бактериальной целлюлозы, который обладает доказанной эффективностью при лечении осложненных инфицированных ран, ожогов, пролежней и тому подобного», — рассказала один из авторов исследования Светлана Прудникова. Сырьем для водных экстрактов основы наноантибиотика послужили володушка золотистая и борщевик рассеченный, славящиеся своими лекарственными свойствами, пишет ИА FlashSiberia.

Ученые подчеркивают, что экстракты лекарственных растений отличаются своей безопасностью — они не токсичны и не обладают агрессивным действием. Отмечается, что благодаря «обогащению» наноантибиотика натуральными компонентами значительно расширился спектр его действия.

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