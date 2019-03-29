Подрядчики участвовали в строительстве Крымского моста и «Северного потока-2» Фото: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста

Компания «Газпром» хочет выкупить своих крупнейших подрядчиков — «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники.

Сделки по выкупу компаний могут быть закрыты уже до конца текущего года, пишет РБК. Один из собеседников издания сказал, что о покупке указанных организаций уже принято окончательное решение. Суммы не раскрываются. Журнал Forbes оценил «Стройгазмонтаж» в 1,06 млрд долларов, а 50-процентную долю Тимченко в «Стройтранснефтегазе» — в 188 млн долларов.

Обе компании, как отмечается, участвовали в реализации крупнейших инфраструктурных проектов в стране. К примеру, «дочка» «Стройгазмонтажа» строила Крымский мост, а также наряду со Стройтранснефтегазом» была подрядчиком при строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Сила Сибири». Стороны пока не комментируют информацию.