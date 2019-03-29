Мэрия Сургута собирается пустить с молотка скандально известный автосалон

Сургутская администрация намерена обратиться в Арбитражный суд ХМАО, чтобы выставить на публичные торги автосалон Kia на Югорском тракте. Об этом «URA.RU» заявили в пресс-службе мэрии.
По словам чиновников, само здание автосалона в едином государственном реестре недвижимости значится как объект незавершенного строительства, а срок действия договора аренды земельного участка истек 24 марта. «Земельным и гражданским законодательством предусмотрена процедура изъятия объекта незавершенного строительства путем его продажи с публичных торгов в случае, если строительство такого объекта не было завершено в период действия договора аренды земельного участка, на котором он расположен» — заявили в администрации Сургута. На то, чтобы собрать весь пакет документов и обратиться в суд, у чиновников по закону есть 6 месяцев с момента окончания срока аренды земли.
Владелец автосалона Kia Алексей Вдовенко заявил корреспонденту «URA.RU», что готов прокомментировать ситуацию после того, как ознакомится со всеми документами. Как ранее сообщало агентство, работа автосалона на Югорском тракте с момента его открытия сопровождалась скандалами. Разрешение на строительство выдавалось под паркинг, а в итоге появился дилерский центр. Впоследствии владельцу автосалона в судебных тяжбах с городской администрацией удалось доказать законность своей постройки. Теперь противостояние мэрии с предпринимателем выходит на новый виток.