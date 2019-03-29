Новый ГОСТ на детское питание предложили внедрить в России

Роскачество разработало новый ГОСТ для сухих молочных смесей для детей. Теперь по составу продукт должен быть приближен к грудному молоку.
«Поводом для разработки стандарта стали результаты исследования в 2018 году, когда выяснилось, что в большинстве случаев маркировка товара не соответствует составу продукта», — передает RT. Главным образом это происходит потому, что производитель изготавливает продукт, смешивая все компоненты в сухом виде. Из-за этого не получается достичь однородности состава.
Новый ГОСТ устанавливает детальные требования к объему жирных кислот, массовой доле влаги, индексу растворимости сухого остатка и других параметров смеси. Принципы контроля продукции также будут стандартизированы, уточняют «Известия».