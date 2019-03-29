Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором она проводит банный обряд. По мнению артистки, такие действия «способствуют укреплению любви».
«Такие банные обряды помогут укрепить гармонию в отношениях влюбленных, как это сегодня происходило у нас», — пишет Волочкова. Балерина считает, что любым разрушительным вмешательствам извне может противостоять только сила любви мужчины и женщины.
Имя своего возлюбленного Анастасия Волочкова уже полгода держит в секрете, пишет «Утро.ру». Не так давно, правда, она приоткрыла завесу тайны и опубликовала фото, на котором у ее возлюбленного видно тело и бороду.
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Обрядовое парение в @andreevskie_bani нас сегодня восхитило!???????? Вы не представляете, как люди завидуют успеху и Любви!!???? Взаимная любовь мужчины и женщины-это дар! ???????? Столько людей хотят вмешиваться и разрушать, будучи сами несчастными.. И только сила любви обоих может противостоять любым вмешательствам.?????????? А такие банные обряды помогут укрепить гармонию в отношениях влюбленных, как это сегодня происходило у нас.???????? #анастасияволочкова #балет #россия #москва #любовь #радость #баня #мы #отдых #сила #красота