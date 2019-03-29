Директор тюменского предприятия задолжал своим рабочим миллионы

На предприятии ООО «Совхоз «Прогресс» в Тюменской области образовалась задолженность перед 78 рабочими. В общей сложности им не выплатили 2,8 млн рублей. Региональная прокуратура уличила директора сельхозпредприятия в личной заинтересованности при задержке выплат.
«Генеральный директор омутинского предприятия ООО «Совхоз «Прогресс» Андрей Чернявский с декабря 2018 года по февраль 2019 года не выплачивал в полном объеме работникам заработную плату. Ранее руководитель получал уведомления о необходимости провести расчет и привлекался к административной ответственности», — сообщили в Прокуратуре Тюменской области.
По материалам проверки было возбуждено уголовное дело.
Ранее предприятие уже было замечено в невыплате зарплаты сотрудникам. Генеральный директор ООО «Совхоз „Прогресс“» с 1 января по 31 мая 2014 года платил зарплату своим работникам не в полном объеме. Всего гендиректор задолжал 73 сотрудникам более 2,4 млн рублей. Деньги у совхоза были, но директор направлял их на различные нужды предприятия.