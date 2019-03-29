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Директор тюменского предприятия задолжал своим рабочим миллионы

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 12:02
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Следственные органы возбудили в отношении директора уголовное делоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На предприятии ООО «Совхоз «Прогресс» в Тюменской области образовалась задолженность перед 78 рабочими. В общей сложности им не выплатили 2,8 млн рублей. Региональная прокуратура уличила директора сельхозпредприятия в личной заинтересованности при задержке выплат.

«Генеральный директор омутинского предприятия ООО «Совхоз «Прогресс» Андрей Чернявский с декабря 2018 года по февраль 2019 года не выплачивал в полном объеме работникам заработную плату. Ранее руководитель получал уведомления о необходимости провести расчет и привлекался к административной ответственности», — сообщили в Прокуратуре Тюменской области.

По материалам проверки было возбуждено уголовное дело.

Ранее предприятие уже было замечено в невыплате зарплаты сотрудникам. Генеральный директор ООО «Совхоз „Прогресс“» с 1 января по 31 мая 2014 года платил зарплату своим работникам не в полном объеме. Всего гендиректор задолжал 73 сотрудникам более 2,4 млн рублей. Деньги у совхоза были, но директор направлял их на различные нужды предприятия.

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