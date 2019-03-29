В Югре осенью 2019 года пройдут довыборы в окружную думу из-за переезда в Москву Сергея Кочкурова. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в окружной избирательной комиссии.
«Процедуру довыборов запускает избирательная комиссия — они должны быть назначены в начале июня. Будет голосования по избирательному округу, куда входят Когалым, Покачи (города присутствия „ЛУКОЙЛа“ — прим. ред.) и часть Сургутского района», — рассказал председатель окружного избиркома Денис Корнеев.
По данным источников «URA.RU», в «Единой России», наиболее вероятным кандидатом можно считать Владислава Зубарев — он займет должность гендиректора «Лукойл-Западная Сибирь» вместо Кочкурова. «По традиции, преемники нефтяных и газовых генералов получают места в думе округа. Из последних примеров — Павел Завальный ушел в Госдуму. Его должность в „Газпром трансгаз Югорске“, а потом и мандат получил Петр Созонов», — говорит собеседник, отмечая, что сначала пройдет праймериз «ЕР». С самим Зубаревым на момент публикации связаться не удалось.
Ранее «URA.RU» сообщало, что окружная дума приняла отставки двух депутатов. Сергей Кочкуров переезжает в Москву, он станет вице-президентом по производственному сервису компании «ЛУКОЙЛ». Кочкуров избирался по одномандатному округу, поэтому его преемник будет выбран также путем прямого голосования. Евгений Марков (ЛДПР) ушел в Госдуму, но владельца его мандата определит партия — политик прошел в думу по списку.
Довыборы в думу ХМАО станут главной событием избирательной кампании 2019 года. Также пройдут выборы шести глав сельских и городских поселений, довыборы в несколько муниципальных дум и советов депутатов.