В Ингушетии, в здании горадминистрации, обстреляли сына мэра

В Назрани (Ингушетия) неизвестные совершили вооруженное нападение на здание горадминистрации. В результате атаки пострадал сын мэра Алихана Тумгоева, передают СМИ со ссылкой на источники.
«Инцидент произошел накануне вечером. Неизвестные напали на здание администрации Назрани и открыли стрельбу из травматики. По предварительным данным, в результате ЧП ранены три человека, в том числе сын мэра Алихана Тумгоева, его охранник и посторонний», — передает «Интерфакс» слова информированного источника.
Нападавшие были вооружены травматическим оружием и сумели скрыться до прибытия полиции. Причины нападения пока неизвестны. Пострадавшие избежали серьезных ранений. В ситуации разбираются силовики.
В начале декабря 2018 года при взрыве в Назрани погибли два полицейских. 31 декабря в городе расстреляли Ибрагима Белхароева — правнука почитаемого в республике шейха и проповедника Батал-Хаджи Белхароева, напоминает агентство Nation News. 12 января стало известно, что в Назрани совершено покушение на начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) по Республике Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.