В Москве обокрали звезду сериала «Бедная Настя»

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 13:48
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В соцсетях Корикова часто выкладывает фото в своем Mini CooperФото: страница Елены Кориковой в Instagram

Российскую актрису Елену Корикову обокрали в Москве. На парковке торгового центра у звезды сериала «Бедная Настя» вытащили из машины кошелек с документами и банковскими картами.

«Корикова не закрыла дверь машины около ТЦ „Мега Теплый стан“, с переднего сиденья Mini Cooper украли портмоне с документами и деньгами», — сообщает telegram-канал Mash. Позже Корикова обратилась в полицию.

Елена Корикова стала известна на всю страну благодаря главной роли в популярном сериале «Бедная Настя», также она сыграла в фильме «Барышня-крестьянка». Родилась актриса в тюменском городе Тобольске, работала в московском театре «Современник», Театре киноактера и «Содружестве актеров Таганки».

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