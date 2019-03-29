В Москве обокрали звезду сериала «Бедная Настя»

В соцсетях Корикова часто выкладывает фото в своем Mini Cooper Фото: страница Елены Кориковой в Instagram

Российскую актрису Елену Корикову обокрали в Москве. На парковке торгового центра у звезды сериала «Бедная Настя» вытащили из машины кошелек с документами и банковскими картами.

«Корикова не закрыла дверь машины около ТЦ „Мега Теплый стан“, с переднего сиденья Mini Cooper украли портмоне с документами и деньгами», — сообщает telegram-канал Mash. Позже Корикова обратилась в полицию.

Елена Корикова стала известна на всю страну благодаря главной роли в популярном сериале «Бедная Настя», также она сыграла в фильме «Барышня-крестьянка». Родилась актриса в тюменском городе Тобольске, работала в московском театре «Современник», Театре киноактера и «Содружестве актеров Таганки».