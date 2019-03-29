Лолита в суде объясняется за долг по коммуналке в 760 тысяч рублей

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 14:04
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О позиции артистки пока не сообщаетсяФото: wikimedia.org

Певица Лолита Милявская пришла в Басманный суд Москвы, чтобы объяснить задолженность по оплате коммунальных услуг. Иск против нее подало товарищество собственников жилья «Большие Каменщики», обвинив артистку в неуплате 760 тысяч рублей.

«В Басманном суде Москвы началось слушание по долгам Лолиты Милявской за ЖКХ. Милявская явилась на слушание», — передает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

Ранее сообщалось, что иск был зарегистрирован 15 января. В свою очередь, певица намерена судиться с ТСЖ из-за счета за капремонт дома в 260 тысяч рублей.

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