Мэра Салехарда заставили проверить дом, который разваливается в центре города

Городская прокуратура направила предписание в адрес администрации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура потребовала от мэра Салехарда Ивана Кононенко провести комиссию по признанию аварийным дома № 12 по улице Мира. Об этом, корреспонденту «URA.RU» сообщила жительница одной из квартир Ольга Лалетина.

О проблемах дома «URA.RU» сообщало в начале марта. Жители дома жаловались на плесень, трещины в стенах, наледь в квартирах и крыс. По постановлениям округа, дом несколько раз должны были снести, но этого так и не произошло. В администрации жильцам сказали, что дом стоит в графике на признание аварийным только на 2023 год и посоветовали решить проблему самостоятельно.

Теперь же, по информации Лалетиной, проблемами дома заинтересовались в надзорных органах. «Прокуратура вынесла представление администрации города о признании нашего дома аварийным и не природным для жилья. Документа о том, что мэрии было выписано предписание у нас нет, но об этом сообщила нам помощник прокурора Татьяна Юрьевна Фролова», — рассказала Лалетина.

В прокуратуре подтвердили внесение представления мэру Салехарда. «Представление вынесено главе МО Салехард. В течении месяца должны создать межведомственную комиссию, на которой рассмотреть вопрос о признании дома аварийным», — заявили в надзорном органе. В ведомстве отметили, что также привлекли к административной ответственности управляющую компанию по статье «управление многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований».

Оперативный комментарий в пресс-службе городской администрации корреспонденту «URA.RU» получить не удалось. Был отправлен официальный запрос.