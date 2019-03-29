В Челябинской области началась доследственная проверка информации о тяжелейшей ситуации, в которой оказались пожилой отец-одиночка и его дочь-инвалид, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального следственного управления СКР. При этом будет дана правовая оценка действиям работников социальных служб и органов опеки.
«28 марта 2019 года в региональных СМИ размещена информация о том, что в одном из поселков города Копейска пожилой мужчина в тяжелых жизненных условиях воспитывает дочь-инвалида, так как из-за отсутствия соцпомощи не может работать и оплачивать ипотечные платежи», — пояснили агентству в следственном управлении.
Как писало ранее «URA.RU», в 2010 году жена Николая Безручко умерла от рака и он остался с дочерью, требующей постоянного ухода, на руках. Работать на постоянной основе из-за этого он не может, и после обязательных платежей маленькой семье на жизнь остается по 200 рублей в день. Чиновники, к которым участник боевых действий обратился в поисках поддержки, посоветовали ему сдать дочь в интернат.