23-летнюю следовательницу заочно арестовали за взятку в два миллиона евро. Подозреваемая успела сбежать из России

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 14:52
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Пресненский суд. Москва, пресненский суд, бочарников александр
В должности следователя Слезкина проработала 10 месяцевФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве заочно арестована следователь Мария Слезкина, которую обвиняют в получении взятки в 2 млн евро. Слезкина успела уехать из страны.

«Слезкина объявлена в международный розыск, за три месяца до возбуждения дела она выехала в Киев», — сообщает RT. Мария Слезкина обвиняется в «покушении на получение взятки в особо крупном размере».

По версии следователей, Слезкина в комнате для допросов в СИЗО «Бутырка» требовала от мурманского бинесмена Юрия Тузова 2 млн евро за изменение меры пресечения на домашний арест. После этого Слезкина уволилась из следственных органов и получила статус адвоката в Северной Осетии. Из реестра адвокатов Слезкина была исключена, позже она уехала за границу.

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