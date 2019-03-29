В Москве заочно арестована следователь Мария Слезкина, которую обвиняют в получении взятки в 2 млн евро. Слезкина успела уехать из страны.
«Слезкина объявлена в международный розыск, за три месяца до возбуждения дела она выехала в Киев», — сообщает RT. Мария Слезкина обвиняется в «покушении на получение взятки в особо крупном размере».
По версии следователей, Слезкина в комнате для допросов в СИЗО «Бутырка» требовала от мурманского бинесмена Юрия Тузова 2 млн евро за изменение меры пресечения на домашний арест. После этого Слезкина уволилась из следственных органов и получила статус адвоката в Северной Осетии. Из реестра адвокатов Слезкина была исключена, позже она уехала за границу.