Кремль отказался вмешиваться в ошибки Мединского

Ошибки Мединского Песков на пресс-конференции комментировать не стал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать последние ошибки министра культуры Владимира Мединского. В частности, Песков не прокомментировал приказ Мединского об объединении двух драматических театров в Петербурге и Ярославле.

«Это не вопрос Кремля», — заявил Дмитрий Песков о решении министра, которое 28 марта премьеру Дмитрию Медведеву пришлось отменить.

Также Песков во время ежедневного брифинга отказался комментировать сообщение РБК о том, что вопрос передачи Исаакиевского собора РПЦ больше не стоит на повестке дня. «Какой-то официальной информацией не располагаем. Это региональная прерогатива», — сообщил Песков.

Рассказывая о закрытии вопроса с Исаакием, РБК ссылалось на собеседника, близкого к Минкультуры. В конце 2017 года Владимир Мединский заявлял, что РПЦ сможет получить в управление петербургский собор, только если возьмет на себя обязательства по реставрации и содержанию храма.