Политики захотели решить проблемы со снегом в преддверие приезда губернатора Артюхова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU (Архив)

Сотрудники отделения «Молодой Гвардии Единой России» в Лабытнанги (ЯНАО) почистили снег на детской площадке во дворе дома № 22 по улице Первомайская. Проблема с уборкой была решена после жалобы жильцов губернатору округа Дмитрию Артюхову.

По информации источника «URA.RU», знакомого с ситуацией, с жалобой на горы снега на детской площадке один из местных жителей обратился к главе региона в соцсетях. Сразу же после публикации за решение проблемы взялись местные чиновники и депутаты. Специально для этого были выделен отряд «молодогвардейцев».

«Пионеры вернулись!» — под таким заголовком уже после чистки снега появился пост в группе «Администрация города Лабытнанги» социальной сети «ВКонтакте». В публикации рассказывается о том, как результату обрадовались организаторы — начальник местного штаба молодогвардейцев Виктория Кравчук и поддержавший своим участием инициативу ребят Виталий Кирилюк.

По информации источника агентства, «благотворительная деятельность» молодых единороссов связана со скорым приездом Дмитрия Артюхова в город. Чтобы местные жители не жаловались на плохую уборку, было решено создать благоприятный информационный фон, считает собеседник.

Ранее «URA.RU» сообщало, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказывал о жалобах на проблему с вывозом снега в городах региона. В правительстве округа сообщили, что проблемы в муниципалитетах могут решить увольнением виновных должностных лиц. Позже во время совета глав Артюхов жестче всех отчитал мэра Ноябрьска Алексея Романова за некачественную уборку снега в городе.

Фото: группа «Администрация города Лабытнанги», VK