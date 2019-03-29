После провала на кастинге шоу Максима Галкина артист зарезал первого встречного

Торопов зарезал 64-летнего мужчину после неудачи на кастинге шоу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Участник шоу Максима Галкина «Самый лучший» 26-летний Никита Топоров убил мужчину возле телецентра «Останкино». Причиной расправы стал провал Торопова на шоу Галкина. Инцидент произошел еще в январе прошлого года, однако известно о нем стало только сейчас.

«После собеседования в телецентре [Торопов] понял, что этот проект ему не подходит», — пишет «Московский комсомолец». В расстроенных чувствах мужчина покинул «Останкино». Затем он направился в один из домов рядом с телецентром, где у него возник конфликт с 64-летним местным жителем. В результате ссоры Никита Торопов зарезал мужчину. Как позднее утверждал Торопов, в момент убийства он «не помнил себя». В итоге Останкинский суд приговорил Торопова к 9 годам лишения свободы.

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