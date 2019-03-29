Запсибкомбанк помог организовать одно из самых значимых событий Ямала

В городе Надым Ямало-Ненцкого автономного округа прошел спортивный праздник, на котором были определены самые сильные и быстрые оленеводы региона. Финансовую поддержку в приобретении призового фонда мероприятия оказал Запсибкомбанк. Открытые соревнования оленеводов на Кубок губернатора Ямала прошли в марте.
«День оленевода — праздник коренных народов Севера, в Надыме он всегда проходит зрелищно и является одним из самых значимых событий Ямала! Активное участие в мероприятии для Запсибкомбанка стало традиционным, позволяющим не только поддержать участников соревнований, но и получить яркие и незабываемые эмоции», — рассказала директор ДО № 29 «Надымский» Елена Кокшарова.
Праздник уходит корнями в середину прошлого столетия и до наших дней отмечается с особым размахом. Помимо соревнований в рамках Дня оленевода на льду озера Янтарного прошли автомобильные гонки.
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