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Запсибкомбанк помог организовать одно из самых значимых событий Ямала

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 17:51
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Конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок губернатора Югры. Ханты-Мансийск, гонка, заезд, ханты, кмнс, оленья упряжка, оленевод, абориген, коренное население
Соревнования оленеводов проводятся на Ямале с прошлого столетияФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В городе Надым Ямало-Ненцкого автономного округа прошел спортивный праздник, на котором были определены самые сильные и быстрые оленеводы региона. Финансовую поддержку в приобретении призового фонда мероприятия оказал Запсибкомбанк. Открытые соревнования оленеводов на Кубок губернатора Ямала прошли в марте.

«День оленевода — праздник коренных народов Севера, в Надыме он всегда проходит зрелищно и является одним из самых значимых событий Ямала! Активное участие в мероприятии для Запсибкомбанка стало традиционным, позволяющим не только поддержать участников соревнований, но и получить яркие и незабываемые эмоции», — рассказала директор ДО № 29 «Надымский» Елена Кокшарова.

Праздник уходит корнями в середину прошлого столетия и до наших дней отмечается с особым размахом. Помимо соревнований в рамках Дня оленевода на льду озера Янтарного прошли автомобильные гонки.

На правах рекламы.

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