В Сургуте мэр ввел авторитарный режим управления

Мэр Сургута Вадим Шувалов отметился не только управленческими решениями, но и сам вышел на уборку снега Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте от снега очищены порядка 80% дворов — это около 1200 в общей сложности. Об этом рассказал глава Сургута Вадим Шувалов во время визита на городской снежный полигон.

В Сургуте в марте за несколько дней выпало больше месячной нормы снега. Это привело к транспортному коллапсу на улицах и во дворах, а мэр был вынужден лично взять все вопросы по уборке осадков на свой контроль. «Когда нужно быстро принимать решения, приходится использовать авторитарный способ управления. Ясно, что за короткий срок не сможем решить все вопросы, связанные с уборкой и вывозом снега, но можем воздействовать на коммунальные организации. Поэтому и пришлось принять личное участие», — отметил Вадим Шувалов.

Мэр Сургута привел в доказательство несколько цифр — ежедневно только во дворах работает около 150 единиц техники, занятых по уборке снега. С придомовых территорий вывозят 20 тыс. кубометров каждый день, и это без учета дорог и коммерческих территорий. Администрация также организовала вывоз снега от всех медицинских учреждений города, в том числе и окружных. К сегодняшнему дню, по оценке мэрии, убрано больше 80% дворов.

Как ранее сообщало «URA.RU», Вадим Шувалов раскритиковал своих подчиненных за некачественную уборку снега в городе, а затем организовал общегородской субботник во всех детских садах Сургута — сотни чиновников и родителей помогли очистить территории дошкольных учреждений. Сам мэр также принял участие в этом мероприятии.