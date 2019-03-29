У воров в законе начали отбирать бизнес в России

Судя по всему, ворам в законе стало тяжело вести свою деятельность в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Воры в законе могут массово покидать Россию из-за личного преследования или преследования их бизнеса. Такое мнение «URA.RU» высказал бывший старший следователь по особо важным делам, член президиума Национального антикоррупционного комитета Павел Зайцев. По его словам, вполне возможно, что правоохранители начали активнее «зачищать» коммерческую деятельность криминальных авторитетов.

Ранее главный редактор информационного агентства «Прайм Крайм» Виктория Гефтер в интервью «Комсомольской правде» рассказала о том, что криминальные авторитеты из-за ужесточения законодательства в массовом порядке начали покидать Россию. По ее словам, в последние годы многие известные «славянские» воры посетили страны, с которыми у России нет договора о выдаче преступников. Так, некоторые криминальные авторитеты якобы отправились в Израиль для оформления гражданства.

«Это очень хороший симптом — значит, в стране созданы такие условия, что ворам стало тут некомфортно находиться, а их бизнес оказался под угрозой», — пояснил Зайцев. Он не исключил, что силовики могут «вычистить» всех: «Однако свято место пусто не бывает — на их место придут новые люди».

По неофициальным данным, на сегодняшний день в России на свободе находится около 70 воров в законе, больше всего их в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской области и Чечне.