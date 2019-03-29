Британские истребители перехватили российские бомбардировщики Ту-95

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 20:06
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Российские бомбардировщики совершили разворот над Северным морем и отправились на северФото: wikipedia.org Ту-95

Два британских истребителя «Торнадо» вылетели с шотландской авиабазы для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-95, проводивших полет над Северным морем. Об этом сообщают западные авиадиспетчерские службы.

Российские бомбардировщики, вылетевшие с авиабазы Оленья в Мурманской области, совершили разворот над Северным морем и отправились на север, передает «Интерфакс».

Ранее стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США, способный транспортировать ядерное оружие, приблизился к границам Ленинградской области, напоминает агентство Nation News. Изначально американский Boeing подлетел к границе Калининградской области, где сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота, после чего направился в сторону Петербурга, приблизившись к Северной столице на 191 километр.

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