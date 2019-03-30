Власти отреагировали на заклеенную скотчем ногу пациента новороссийской больницы

Горадминистрация отреагировала на жалобы пациента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Услуги в городской больнице №1 Новороссийска оказываются в соответствии с медицинскими стандартами. Так отреагировали в городской администрации на сообщения о якобы заклеенной скотчем ноге пациента после операции.

«Все врачебные манипуляции в ГБУЗ „ГБ №1 Новороссийска“ МЗ КК проводятся согласно стандартам оказания медицинской помощи, — приводит ТАСС официальный комментарий горадминистрации. В больнице предусмотрены условия пребывания маломобильных пациентов». Власти города также опровергли информацию о том, что кровати и матрацы на них не соответствуют стандартам, а после больные находятся в операционной не более 10 минут — они нужны «для контроля за послеоперационным периодом, перекладыванием больного и вызовом грузового лифта».

На работу врачей ранее пожаловался местный житель. По его словам, после операции по удалению жировика на ноге, врачи не стали зашивать разрез, а заклеили его скотчем, оставив в ране марлю. После 15-минутной операции маломобильный пациент якобы почти час пролежал в операционной, а когда его перевезли в палату, кровать под ним сломалась.