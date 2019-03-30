Сербия объяснила, почему не признает Крым российским

Признание Крыма российским угрожает интересам Сербии Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Сербский президент Александр Вучич заявил, что его страна пока не может признать Крым частью России. Политик в эфире «Россия-24» объяснил, что такое решение станет аргументом за независимость Косово.

«Если бы мы сегодня это сделали, нам бы провели аналогию с Косово. Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым, и у нас больше нет права за него бороться», — цитирует ТАСС слова Вучича. При этом глава государства подчеркнул, что данная ситуация не бросает тень на отношения Белграда и Москвы.

Крым вернулся в состав России в 2014 году после народного референдума на полуострове. За воссоединение тогда проголосовало более 96% жителей Крыма.

Республика Косово провозгласила свою независимость в 2008 году. Хотя Сербия, согласно конституции, считает Косово своей частью, большинство западных стран признали появление нового государства.