Губернатор Текслер променял экономический форум на вечер юмора в Челябинске

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер вечером 29 марта побывал на закрытии сезона КВН среди полицейских. Он посетил финальную игру кубка начальника ГУ МВД России по Южному Уралу, сообщили «URA.RU» в пресс-службе полицейского главка региона.
«Шуточные баталии развернулись на сцене Дворца культуры железнодорожников. В числе приглашенных гостей был врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер», — заявили в пресс-службе. Финал состоялся 29 марта, в этот день Текслер собирался побывать на Красноярском экономическом форуме. Он отказался от этой поездки и вернулся в Челябинск из Москвы, где у него была серия встреч.
Алексей Текслер лично познакомился с начальником ГУ МВД по Челябинской области Андреем Сергеевым 22 марта, через три дня после того, как был назначен врио губернатора. Именно Сергеев пригласил Текслера на финал кубка КВН. Они вместе вручали подарки победителям.
В зале присутствовали жена Текслера Ирина Текслер и их сын. После этого мероприятия семья прогулялась по вечернему Челябинску.