Суд отправил за решетку вербовщика ИГИЛ, действовавшего на Ямале

Вербовщик террористической организации проведет в тюрьме три с половиной года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Приволжский окружной военный суд приговорил жителя Ямала к трем с половиной годам лишения свободы за вовлечение граждан России в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство». Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области, свой срок заключенный будет отбывать в колонии общего режима.

Как сообщили «URA.RU» в тюменском управлении ФСБ, причастность 21-летнего Мурада Гайсамова к преступлению была установлена в 2018 году. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». «Приговор [суда] вступил в законную силу», — отметили в РУФСБ.

Ранее «URA.RU» писало, что спецгруппа ФСБ задержала в Сургуте шестерых человек, подозреваемых в связях с запрещенной в России ИГИЛ. Контртеррористическая операция стала крупнейшей за всю историю региона. Известно, что двое из задержанных являлись сотрудниками «Сургутнефтегаза» — помощником бурильщика и экскаваторщиком.