Пермская актриса Екатерина Шпица снялась в новом клипе группы «Ночные снайперы». Об этом звезда сериала «Реальные пацаны» рассказала на своей странице в Instagram.
«А приехала я в Питер, чтобы сниматься в клипе Дианы Арбениной. И первый съемочный [день проходит] на концерте «Ночные снайперы. 25 лет в цель», — сообщила подписчикам артистка, находясь в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, где с аншлагом прошел концерт музыкантов. О том, какой клип готовит группа, пока неизвестно.
Работу Шпицы поддержали поклонники. «Ой ну прям радость маленькая!», «Ого!», «Молодец умничка снимайся побольше», — отметили пользователи afonyamyakish, rubtsov319 и paveltolpezhnikov, к которым присоединились десятки комментаторов.