Пушков нашел у Трампа «потоки замутненного сознания»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, сенатор от Пермского края Алексей Пушков оценил саммит США-КНДР, прошедший во вьетнамском Ханое. По мнению Пушкова, американский президент Дональд Трамп требует от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына невозможного.
«В Ханое Трамп предложил Киму передать США ядерное оружие КНДР. Два варианта: либо Трамп над Кимом издевался, либо в Вашингтоне вообще не ведают, что творят. Потоки замутненного сознания», — написал сенатор в своем Twitter.
Саммит двух стран проходил в Ханое 27—28 февраля и был досрочно завершен из-за возможного отказа Ким Чен Ына ликвидировать ядерную программу КНДР, напоминает «Пятый канал». Как отмечает портал VSE.42, после этого северокорейская сторона намерена и вовсе прервать все переговоры с США.