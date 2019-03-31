30 марта 2019

На Западе объяснили успехи России в Сирии

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
31 марта 2019 в 07:38
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Антитеррористические учения «Мирная миссия - 2018». Челябинск, армия, пулемет, вооружение, Сирия, оружие, война
России помогла качественно проработанная стратегия, считает экспертФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Французский эксперт Роман Ломбарди в своей авторской колонке в издании Kapitalis оценил успехи российского командования в Сирии. Колумнист считает, что России одержать победу в республике помогла грамотно проработанная стратегия.

«Своим успехом в Сирии Россия, разумеется, обязана всеобъемлющей стратегии, объединяющей тактику и новаторские современные военные инструменты с эффективной дипломатией на международном, региональном и местном уровне», — приводит РИА «Новости» слова Ломбарди. Также автор высоко оценил умение Кремля качественно вести войны. По мнению эксперта, Россия извлекла правильные уроки из неудачной кампании в Афганистане.

Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил о полном уничтожении на сирийской территории запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, напоминает Nation News. При этом дипломат отметил, что говорить об окончательной победе в стране над терроризмом пока рано.

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