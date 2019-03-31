30 марта 2019

Жену Погребняка оскорбили на федеральном телеканале. «Жаль мужчину, которому придётся с ней жить». ВИДЕО

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
31 марта 2019 в 11:50
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Мария Погребняк обиделась на замечание известной певицыФОТО: Мария Погребняк, Instagram

Российская певица Азиза поругалась с супругой футболиста «Урала» Павла Погребняка Марией в эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Жена нападающего выбежала из студии в слезах после того, как артистка назвала ее агрессивной.

Гости телешоу рассуждали, от каких женщин чаще всего уходят мужчины. Между Азизой и Марией Погребняк возник оживленный спор, обе начали повышать голос и перебивать друг друга, пишет «Газета.ру». «Я устала от вашей агрессии, вы такая молодая и такая вспыльчивая», — заявила сорвавшаяся певица. После этих слов жена форварда «Урала» расплакалась и покинула студию. «Жаль мужчину, который будет с ней жить. Почему она такая нервная?» — бросила Азиза вслед девушке.

Ранее Мария Погребняк, супруга нападающего футбольного клуба «Урал» Павла Погребняка, отказалась переезжать вместе с мужем в Екатеринбург. Девушка вместе с детьми футболиста осталась жить в Москве. Некоторое время назад сам Погребняк стал участником скандала после шутки о темнокожих легионерах в сборной России. За неосторожное высказывание его условно дисквалифицировали и оштрафовали на 250 тысяч рублей.

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