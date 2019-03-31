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Главное за неделю:
Задержание бывшего министра «открытого правительства» Михаила Абызова стадо сигналом властей чиновникам. Руководство страны взяло курс на борьбу с коррупцией, поэтому аресты и посадки крупных федеральных фигур продолжатся.
ГИБДД вернут право выдавать водительские номера. И это только начало — ведомство предпримет новые шаги, чтобы избежать реформирования или полной ликвидации.
Свердловская политическая элита заговорила о возможном повышении губернатора Евгений Куйвашева. Читайте, стоит ли верить этим слухам и как это событие скажется на мэре Екатеринбурга Александре Высокинском.
В Челябинске начались бандитские разборки со стрельбой и убийством из-за передела рынка похоронных услуг. В конфликте замешана компания, связанная с экс-сити-менеджером города Сергеем Давыдовым.
В Перми появляются новые молодежные банды: подростки отрицают культ АУЕ, болеют за футбол и отбирают дорогие вещи. Рассказываем, в чем причина и как спасти детей от насилия.
Профсоюз фельдшеров пожаловался на маленькие зарплаты врачей. Например, за доставку пиццы сейчас платят 60 тысяч, а на «скорой» не получают и 40 тысяч. При этом медики работают на износ, многие — без выходных. В итоге люди бегут из профессии, или умирают от инсультов в 30 лет. Глава профсоюза «Фельдшер.Ру» о том, почему врачам самим нужна помощь.