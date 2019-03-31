Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе». Так он отреагировал на сообщения о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) в 2016 году закрыла российской певице Наташе Королевой въезд в страну из-за песни «Маленькая страна», признанной экстремистской.
«Отравили, не спасет нас клизма. <…> Находясь под гнетом экстремизма русской термоядерной попсы», — написал Шнуров в своем Instagram. К публикации он прикрепил скриншот одного из новостных сайтов, на котором было фото Королевой и заголовок о том, что ее песню СБУ признала экстремистской.
Саму композицию «Маленькая страна» Шнуров назвал «странной, как лиловый гриб». «Нам не прыгнуть за пределы стиля. Стиль попсовый, это стиль России», — отметил Шнуров. Он добавил, что подобные песни «вышли из быта» и окружающей действительности.
Ранее о скандале из-за песни «Маленькая страна» сообщила сама Королева. Она призналась, что украинские силовики закрыли ей въезд в страну из-за этой композиции. И рассказала, как пытается отсудить свое право приехать на родину.