Лавров объяснил, зачем российские военные прибыли в Венесуэлу

Российские военные в Венесуэле обеспечивают обслуживание поставленной в латиноамериканскую страну военной техники. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя призыв президента США Дональда Трампа к России «убраться из Венесуэлы».
«Мы объяснили, что делают в Венесуэле наши военнослужащие», — подчеркнул министр в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Он добавил, что они «на абсолютно легитимной и законной основе» обеспечивают обслуживание техники, которую Россия поставили в соответствии с межправительственным соглашением, ратифицированным венесуэльским парламентом. Текст выступления Лаврова опубликован на сайте МИД РФ.
Как писало «URA.RU», ранее Дональд Трамп заявил, что Россия должна покинуть Венесуэлу. По его словам, Вашингтон рассмотрит все доступные варианты, чтобы добиться этого.