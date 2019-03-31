Полицейские в ХМАО открыли огонь по угнанному автомобилю

Сотрудники ГИБДД Нягани (ХМАО) задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Чтобы остановить машину, полицейским пришлось стрелять, уточнили в пресс-службе регионального УМВД.
«В дежурную часть поступило заявление от жительницы города, которая сообщила, что, придя домой, обнаружила пропажу своего автомобиля Volkswagen Golf», — рассказали в ведомстве. Инцидент произошел 31 марта. Спустя некоторое время после обращения женщины в полицию, наряды ГИБДД заметили на улицах указанный автомобиль, за рулем которого был мужчина.
«На законные требования сотрудников полиции остановиться, подозреваемый не реагировал. После чего предпринял попытку повредить служебный автомобиль», — рассказали в ведомстве. Силовикам пришлось стрелять, чтобы остановить водителя. «Сотрудники правопорядка применили табельное оружие, так как водитель пытался скрыться и создавал угрозу жизни и здоровью граждан», — пояснили в УМВД.
Сейчас водитель задержан. На месте случившегося работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства инцидента. Предварительные итоги служебной проверки показали, что силовики имели полное право начать стрельбу.
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