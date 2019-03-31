Возлюбленная Тимати призналась, как «подглядывает» за рэпером в Instagram

Тимофей Вахрушев
© Служба новостей «URA.RU»
31 марта 2019 в 19:36
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Официальное открытие бургерной Black Star Burger. Екатеринбург, тимати, юнусов тимур
Тимати и Решетова не подписаны друг на друга в соцсетиФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова), модель Анастасия Решетова ответила на сообщения в СМИ о том, что они отписались друг от друга в Instagram. По ее словам, она следит за жизнью артиста другим способом.

«Мы никогда не были подписаны друг на друга. — заявила Решетова в stories своего профиля в Instagram. — И зачем, если люди и так могут видеть публикации друг друга, будучи первыми в списке пользователей, и знать все новости из жизни не посредством инсты))) У каждого свои фишечки».

Ранее Решетова призналась, что оставит Тимати без подарка на 14 февраля. Модель не празднует День святого Валентина, так как не видит в этом празднике смысла. Отметим, слухи о расставании Тимура Юнусова с Анастасией Решетовой ходят уже давно.

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