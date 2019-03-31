Возлюбленная Тимати призналась, как «подглядывает» за рэпером в Instagram

Возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова), модель Анастасия Решетова ответила на сообщения в СМИ о том, что они отписались друг от друга в Instagram. По ее словам, она следит за жизнью артиста другим способом.
«Мы никогда не были подписаны друг на друга. — заявила Решетова в stories своего профиля в Instagram. — И зачем, если люди и так могут видеть публикации друг друга, будучи первыми в списке пользователей, и знать все новости из жизни не посредством инсты))) У каждого свои фишечки».
Ранее Решетова призналась, что оставит Тимати без подарка на 14 февраля. Модель не празднует День святого Валентина, так как не видит в этом празднике смысла. Отметим, слухи о расставании Тимура Юнусова с Анастасией Решетовой ходят уже давно.