Юморист Максим Галкин обратился к фанатам за советом, как сесть на диету. Он описал в Instagram, почему у него не получается это сделать.
«Третий день съемок. В павильоне жарко. Посмотрю в зеркало — хочу сразу сесть на диету. Посмотрю на бутерброд — хочу съесть. Прячу бутерброд — через пять минут нахожу по запаху и ем. Ем одни углеводы — мечтаю о прессе. На Пост не похоже, на диету тоже. Думаю — главное начать. Когда? Конечно, завтра, ведь будет понедельник. Но знаю, что уже во вторник возложу надежды на следующий понедельник. Вот скажите мне, дайте совет, други, как начать перестать жрать?» — отметил Галкин.
На запись юмориста уже откликнулись другие звезды. «Влюбиться! Это всегда самый сильный стимул), но в нашем с тобой случае, это — не вариант», — написал в комментариях экс-солист группы «Smash» Влад Топалов. «Вот и меня интересует этот вопрос, как перестать жрать, хотя бы углеводы», — подчеркнула телеведущая Лера Кудрявцева.
Многие подписчики Галкина заявили, что диета ему не нужна. «Жизнь не настолько длинная, чтобы отказывать себе в маленьких радостях. Кушайте на здоровье»; «Куда тебе худеть, все отлично, и фигура и все… красавчик»; «По-моему и так очень хорошенький!» — написали фанаты юмориста.
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Третий день съёмок ???? В павильоне жарко. Посмотрю в зеркало - хочу сразу сесть на диету ???? Посмотрю на бутерброд - хочу съесть ???? Прячу бутерброд ???? - через пять минут нахожу по запаху и ем. Ем одни углеводы - мечтаю о прессе. На Пост не похоже, на диету тоже. Думаю - главное начать. Когда????? Конечно, завтра, ведь будет понедельник. Но знаю, что уже во вторник возложу надежды на следующий понедельник ???? Вот скажите мне, дайте совет, други, как начать перестать жрать? P.S. Не в тему: По приколу полистайте - дальше фантазии из твсерии #Яибашня