Ссора жены Погребняка с певицей Азизой разделила соцсети на два лагеря

Ссора жены футболиста «Урала» Павла Погребняка Марии с певицей Азизой вызвала массу комментариев в социальных сетях. Скандал, произошедший в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, разделил пользователей на два лагеря.
Гости шоу рассуждали, от каких женщин чаще всего уходят мужчины. Дискуссия, напомним, переросла в скандал между супругой футболиста и певицей. В какой-то момент у Погребняк не выдержали нервы, и девушка в слезах покинула студию.
Однако далеко не все пользователи решили посочувствовать жене футболиста. «Ничего обидного Азиза не сказала этой экзальтированной Погребнячке. Все как раз правдиво», — заявила Раиса Фролова. «Погребняк своими спичами доказывает, что у жен футболистов столько же мозгов в голове, сколько в футбольном мяче, который пинают их супруги!» — высказалась Elena Mikhailova. «Азиза сказала все правильно, она говорила о ситуации, а не конкретно о Марии. Марию она ничем не обидела», — отметила GalinaGalina. И добавила, что «нервы у Погребняк ни к черту».
Но другие комментаторы вступились за Марию, уличив Азизу в зависти. «Чувствуется зависть к молодым женщинам. А Азиза в годах. Вот и съязвила», — написала Татьяна Зотова. «Я так и подумала. У Машки то и муж, и дети, и бизнес», — призналась Ольга Андреева. «Люблю Азизу за пение, но одиночество и несчастливая личная жизнь делает ее нетерпимой», — отметила Королева.
Ранее Мария Погребняк уже попала в скандал на Урале. Она отказалась жить в Екатеринбурге, где тренируется ее супруг, и вместе с детьми осталась в Москве. Неоднозначными высказываниями отметился и сам игрок «Урала». Он пошутил о темнокожих легионерах, за что его наказала комиссия по этике Российского футбольного союза.