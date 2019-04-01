Россия и Украина официально перестали быть партнерами

Договор о дружбе был основополагающим в отношениях Украины и России Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российско-украинский договор о дружбе, предполагающий сотрудничество и партнерство двух государств, прекратил свое действие 1 апреля. Документ, вступивший в силу в 1999 году, являлся основополагающим в отношениях Москвы и Киева.

Договор предусматривал стратегическое партнерство двух стран, «уважение территориальной целостности и нерушимости границ», а также защиту самобытности национальных меньшинств, сообщает «Пятый канал». Помимо этого, страны гарантировали, что не будут использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Ранее президент Украины Петр Порошенко напомнил гражданам страны, что договор о дружбе с Россией утрачивает силу 1 апреля. Украинский лидер пообещал продолжить «рвать путы Москвы».

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был заключен 31 мая 1997 года. Документ прекратил действие по инициативе украинских властей, которые объявили о своем решении в декабре 2018 года.