В Госдуме посоветовали не признавать выборы на Украине

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 10:52
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Референдум в Мариуполе. Горящее здание Горисполкома. Украина, урна для голосования, референдум, голосование, герб украины
5-6 миллионов украинцев лишились возможности проголосовать, заявили в ГосдумеФото: Карина Ванеш © URA.RU

России не следует признавать итоги состоявшихся выборов президента на Украине. Такую рекомендацию представил комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

«На совете Думы сегодня будем рассматривать заявление о непризнании [итогов] выборов. Мы его одобрили на комитете, рекомендуем принять, дело за советом», — цитирует ТАСС главу комитета Леонида Калашникова. Он аргументирует это решение тем, что в выборах по решению украинских властей не участвовали жители Донбасса и граждане Украины, живущие в России. По его словам, «это уже 5-6 миллионов человек, то есть треть от всех проголосовавших».

Выборы на Украине состоялись 31 марта. Во второй тур прошли Владимир Зеленский и действующий президент страны Петр Порошенко, напоминает Nation News. На данный момент Зеленский обходит Порошенко в гонке практически с двухкратным преимуществом.

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