В Госдуме посоветовали не признавать выборы на Украине

России не следует признавать итоги состоявшихся выборов президента на Украине. Такую рекомендацию представил комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
«На совете Думы сегодня будем рассматривать заявление о непризнании [итогов] выборов. Мы его одобрили на комитете, рекомендуем принять, дело за советом», — цитирует ТАСС главу комитета Леонида Калашникова. Он аргументирует это решение тем, что в выборах по решению украинских властей не участвовали жители Донбасса и граждане Украины, живущие в России. По его словам, «это уже 5-6 миллионов человек, то есть треть от всех проголосовавших».
Выборы на Украине состоялись 31 марта. Во второй тур прошли Владимир Зеленский и действующий президент страны Петр Порошенко, напоминает Nation News. На данный момент Зеленский обходит Порошенко в гонке практически с двухкратным преимуществом.